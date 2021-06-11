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Власти Эстонии смягчают ограничения

Фото pixabay.com

«Интерфакс» пишет, что власти Эстонии решили досрочно смягчить действующие ограничения из-за улучшения эпидобстановки в стране на фоне массовой вакцинации населения.

Теперь с пятницы, 11 июня, на мероприятиях, в том числе спортивных, проводимых в помещениях, могут присутствовать до 600 человек с учётом соблюдения мер снитарной безопасности. В помещениях загрузка должна составлять 50%, на открытом воздухе — до 1 000 человек.

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Магазины и пункты обслуживания могут работать при обеспечении соцдистанции и занятости площадей до 50%.

Также с 11 июня возобновятся морские круизы Таллин — Стокгольм (Швеция).

tourister.ru

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