Власти Эстонии смягчают ограничения

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«Интерфакс» пишет, что власти Эстонии решили досрочно смягчить действующие ограничения из-за улучшения эпидобстановки в стране на фоне массовой вакцинации населения.

Теперь с пятницы, 11 июня, на мероприятиях, в том числе спортивных, проводимых в помещениях, могут присутствовать до 600 человек с учётом соблюдения мер снитарной безопасности. В помещениях загрузка должна составлять 50%, на открытом воздухе — до 1 000 человек.