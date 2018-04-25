Власти Франции назвали исключения из обязательного карантина для приезжих

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Двухнедельный карантин для всех въезжающих, который готовят власти Франции, допускает ряд исключений. Мера, объявленная для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, не коснется лиц, прибывших из Великобритании, а также государств Евросоюза и Шенгенской зоны независимо от гражданства приезжих. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

По данным властей, предписания для французов и граждан стран ЕС, прибывающих во Францию из иных регионов, будут представлены в ближайшие дни.

Официальный Париж днем ранее продлил режим чрезвычайного санитарного положения, действующий с 24 марта, до 24 июля. В связи с этим министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран анонсировал двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну. Законопроект должен быть одобрен парламентом, который начнет рассматривать документ 4 мая.

Карантинные меры во Франции действуют с 17 марта, а 13 апреля они были продлены до 11 мая. Французам можно покидать дома лишь для покупок, посещения врачей или поездок на работу. Прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе разрешены лишь раз в день, в радиусе одного километра от дома и не более чем на час.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 3,5 млн человек в 212 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались 240 000 человек. Первое место по числу заражений и летальных исходов занимают США. По данным американского Университета имени Джонса Хопкинса, во Франции вирус подтвержден у почти 170 000 человек.