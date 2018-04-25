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Власти Франции «полны решимости» провести пенсионную реформу

Правительство Франции полно решимости провести запланированную реформу пенсионной системы, несмотря на продолжающуюся в стране забастовку.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая на заседании Национального собрания (нижняя палата парламента), сообщает ТАСС.

«Забастовка и манифестация, которая сегодня разворачивается, против нашего проекта абсолютно легитимны», — подчеркнул премьер. «Но мы четко заявили о нашем проекте реформы, и мое правительство полно решимости реформировать пенсионную систему и сбалансировать бюджет пенсионной системы», — сказал Филипп.

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась в стране 5 декабря. В ней приминают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы.

На прошлой неделе премьер-министр Франции выступил с подробным изложением принципов пенсионной реформы. Он, в частности, сообщил, что в ближайшие годы в полном объеме пенсии возможно будет получать не с 62, а с 64 лет. Будут отменены также ныне существующие два десятка особых пенсионных режимов, в результате чего своих льгот и раннего выхода на пенсию лишатся работники государственных транспортных предприятий.

Представители профсоюзов заявили, что объявленные меры не отвечают их требованиям, и пообещали продолжить забастовку.

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