Власти Франции проверят 76 мечетей, подозреваемых в сепаратизме

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о крупномасштабной операции против мусульманских культовых сооружений, подозреваемых в сепаратизме, сообщает французская газета Libеration.

«В соответствии с моим поручением государственные службы начнут массовую и беспрецедентную акцию против сепаратизма. 76 мечетей, подозреваемых в сепаратизме, будут проверены в ближайшие дни», — написал Жеральд Дарманен в Twitter.

В ближайшее время могут быть закрыты 18 мечетей в стране, еще 58 находятся под строгим административным контролем.