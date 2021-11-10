Власти Германии выступили за всеобщую ревакцинацию от ковида

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Власти Германии выступили за введение всеобщей повторной вакцинации от COVID-19. «Бустерные прививки через 6 месяцев (после основного курса вакцинации. — Ред.) должны стать правилом, а не исключением», — заявил и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан после двухдневных консультаций с профильными министрами федеральных земель, посвященных вопросам борьбы с четвертой волной коронавирусной пандемии в ФРГ.

Ревакцинация в первую очередь необходима пожилым, людям с хроническими заболеваниями и медперсоналу, считает министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек. Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) ранее рекомендовала повторные прививки лишь для лиц старше 70 лет.

Баварский министр — за расширение тестирования в домах престарелых

Холечек выступил за расширение обязательного тестирования в домах престарелых на привитых и переболевших посетителей и членов персонала, поскольку они тоже могут переносить коронавирус SARS-CoV-2. Эта мера позволит дополнительно защитить тех, кто нуждается в особом уходе, указал баварский министр здравоохранения.

Лучшим вариантом станет ежедневное тестирование, отметил Шпан. Однако в регионах с низким показателем заражаемости два-три теста в неделю могут быть достаточными. В то же время решено не вводить обязательную вакцинацию для персонала домов престарелых. Глава германского Минздрава допустил, что такая мера приведет к отказу сотрудников выходить на работу.

Сузить правило «3G» до «2G»

Кроме того, участники конференции согласились, что в регионах с высоким уровнем заражаемости для доступа на определенные мероприятия следует ввести правило «2G», при котором нужно предъявить документ либо о полной вакцинации от COVID-19 («geimpft»), либо о выздоровлении от этой инфекции («genesen»). Сейчас в стране действует правило «3G», допускающее еще и справку об отрицательном ПЦР-тесте («getestet»).

Между тем в ФРГ зафиксирован новый пик суточного прироста заражений — 37 120 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха. Всего в стране вирус выявлен у 4 709 488 человек, 96 346 из них скончались, более 4,34 млн выздоровели.

По состоянию на 5 ноября в 84-миллионной Германии сделано почти 113 млн прививок от ковида. 69,6 процента населения страны получили как минимум одну дозу вакцины, а 67 процентов привиты полностью.