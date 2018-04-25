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Власти Ирландии пересмотрят 750 тыс. заявлений на социальную помощь

Фото pixabay.com

Ирландский департамент по вопросам занятости и социальной защиты объявил о пересмотре 750 тыс. заявлений на социальную помощь. Власти пошли на такой шаг в рамках новой стратегии борьбы с мошенничеством.

Таким образом чиновники надеются сэкономить 530 млн евро до 2023 года, а также возместить 95 млн евро переплат.

Департамент планирует как можно скорее выявить случаи мошенничества и сподвигнуть жителей Ирландии сообщать о возможных недобросовестных получателях пособий. Для этого власти создали специальную следственную группу.

Также чиновники отчитались о сэконономленных 2,5 млрд евро за период с 2014 по 2018 год. В департаменте отметили, что средства сохранили благодаря стратегии борьбы с мошенниками. Впрочем, по данным TheJournal.ie,  заявление департамента о том, что в 2016 году в Ирландии было сэкономлено 500 млневро в результате сообщения о мошенничестве с пособиями, оказалось ложным.

russianireland.com

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