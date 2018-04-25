Власти Испании намекнули на домашний карантин

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Испанский министр транспорта, мобильности и городского развития Хосе Луис Абалос заявил в интервью Antena3, что правительство может оперативно ввести обязательную домашнюю изоляцию граждан.

Министр призвал граждан «не быть легкомысленными», ведь «ситуация очень серьёзная». Он отметил, что тотальный домашний карантин — это крайняя и очень жёсткая мера. И пообещал, что правительство пойдёт на неё только, если будет «полностью уверено, что это необходимо».

Пока же, по его словам, ситуация с распространением коронавируса в Испании постоянно отслеживается. Также оценивается эффективность уже принятых властями мер.