Власти Испании запретили выселять захватчиков жилья во время пандемии

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Правительство Испании запретило выселять захватчиков чужого жилья в период действия режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии коронавируса до 9 мая. Но с оговорками…

Защищающие окупас (сквоттеры, захватчики жилья, — прим. noticia.ru) поправки содержатся в королевском указе о защите уязвимых слоёв населения и опубликованы в Официальном государственном вестнике (BOE). Они запрещают выселение людей, которые были вынуждены поселиться в чужом доме или квартире. Но только в том случае, если «проникновение или пребывание там не сопровождалось запугиванием и насилием».

Поправки действуют только во время режима повышенной готовности.