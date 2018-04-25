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Власти Италии прекращают субсидировать авиакомпанию Alitalia

  • Фото pixabay.com

Как заявили в Министерстве промышленности Италии, власти страны прекращают субсидировать крупнейшего национального авиаперевозчика Alitalia. Уже к лету авиакомпания может прекратить деятельность.

Издание Il Messaggero пишет, что последний транш правительства компании составил 400 млн евро. Этих денег хватит в лучшем случае на 7–8 месяцев из-за того, что ежедневно перевозчик терпит убытки в 2 млн евро.

Напомним, Alitalia запустила процедуру банкротства ещё в 2017 году. Интерес к покупке компании проявляли такие перевозчики, как Qatar Airways, Lufthansa, Delta, Ryanair, Air China. Однако все переговоры ни к чему не привели. Вероятно, в нынешнем положении Alitalia будет более сговорчива.

От приостановки деятельности перевозчика могут пострадать самостоятельные туристы, которым придётся добиваться возврата. Организованных туристов туроператоры в соответствии с действующим законодательством пересадят на альтернативные рейсы в Италию.

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