Власти Канады пытаются восстановить электроснабжение после шторма

Министр обороны Анита Ананд заявила, что войска помогут убрать упавшие деревья, восстановить транспортное сообщение и сделать все необходимое в кратчайшие сроки. Ураган привел к гибели как минимум пяти людей на Карибах и еще одного в Канаде. Власти обнаружили в воде тело 73-летней женщины, пропавшей без вести в Канале-Порт-о-Баск, городке на южном побережье Ньюфаундленда. Полиция сообщила в воскресенье, что женщина находилась в своей резиденции за несколько минут до того, как волна обрушилась на дом, оторвав часть подвала. Королевская канадская конная полиция заявила в социальных сетях, что при содействии береговой охраны и других спасательных групп ее тело было обнаружено поздно вечером в воскресенье.

Более 415 000 абонентов электроэнергетической компании Nova Scotia Power, т.е. около 80 проц., в провинции Новая Шотландия с населением почти 1 миллион человек, пострадали от отключения электроэнергии в воскресенье.