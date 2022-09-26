Власти Канады пытаются восстановить электроснабжение после шторма

Сотни тысяч людей в районах Атлантического побережья Канады в воскресенье остались без электричества.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявления официальных лиц, служба спасения нашла тело женщины, унесенной в море после того, как ураган «Фиона» смыл дома, сорвал крыши и заблокировал дороги в атлантических провинциях страны. После того как ураган «Фиона» поднялся с Карибского моря на север, он вышел на берег Канады в субботу в виде пост-тропического циклона, обрушившегося на Новую Шотландию, остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Квебек ураганными ветрами, дождями и волнами.
Министр обороны Анита Ананд заявила, что войска помогут убрать упавшие деревья, восстановить транспортное сообщение и сделать все необходимое в кратчайшие сроки. Ураган привел к гибели как минимум пяти людей на Карибах и еще одного в Канаде. Власти обнаружили в воде тело 73-летней женщины, пропавшей без вести в Канале-Порт-о-Баск, городке на южном побережье Ньюфаундленда. Полиция сообщила в воскресенье, что женщина находилась в своей резиденции за несколько минут до того, как волна обрушилась на дом, оторвав часть подвала. Королевская канадская конная полиция заявила в социальных сетях, что при содействии береговой охраны и других спасательных групп ее тело было обнаружено поздно вечером в воскресенье.
Более 415 000 абонентов электроэнергетической компании Nova Scotia Power, т.е. около 80 проц., в провинции Новая Шотландия с населением почти 1 миллион человек, пострадали от отключения электроэнергии в воскресенье.