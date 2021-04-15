Власти Киева продлили жесткий карантин в городе до 30 апреля

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В Киеве продлили строгие карантинные ограничения до 30 апреля, сообщает агентство УНН.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. И смертей будет еще больше «, — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Останутся закрытыми школы и детские сады, заведения общественного питания будут работать навынос. Общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

С 5 апреля в Киеве ввели более строгие ограничения, которые должны были действовать как минимум до 16 апреля.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Украине 1 939 901. Число летальных исходов составило 39 950.