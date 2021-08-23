Власти Китая призвали граждан вступать в брак в молодом возрасте

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Китайским семьям разрешили заводить трех детей. Государство отменяет штрафы за нарушение ограничений, и теперь будет агитировать за вступление в брак и рождение в молодом возрасте. Чем вызваны изменения демографической политики КНР, рассказывает «МИР 24».

Один ребенок в семье – привычная ситуация для Китая. Однако в скором будущем все может измениться, власти КНР кардинально пересмотрели демографическую политику страны.

Политика «одна семья – один ребенок» в Китае была введена в конце 70-х годов. Крупные штрафы за рождение двух и более детей оказались эффективным средством для содержания рекордного роста населения, правда лишь спустя 10 лет. Однако из-за снижения рождаемости Китай столкнулся с новой проблемой – старением населения. Снижение численности работающих и рост пожилых граждан увеличило социальные расходы. От политики «одна семья – один ребенок» отказались в 2015 году. Впрочем, рожать больше не стали. К новшествам этого года люди, также отнеслись скептически.

«У меня уже есть один ребенок, заводить больше мне не позволяет зарплата. Нужно еще содержать своих родителей и родителей жены. Поэтому, думаю закон мало что изменит, кто мог себе позволить, рожали и раньше», – полагает житель Пекина Фанг.