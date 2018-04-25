Власти Китая заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден

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Пик распространения нового коронавируса в Китае прошел. Об этом заявил представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн, передает агентство Xinhua.

По словам чиновника, число новых случаев заболевания сокращается. Ми Фэн пояснил, что в Ухане 11 марта выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом, а в материковом Китае за исключением провинции Хубэй — семь. При этом шесть из них были завозными.

Представитель ведомства добавил, что новых пациентов становится все меньше, эпидемия в целом сохраняется на сравнительно низком уровне. «Необходимо поставить работу по лечению и спасению больных на первое место, не терять бдительности и не расслабляться», — подчеркнул он, добавив, что Китай «продолжит придерживаться открытой, прозрачной и ответственной позиции в сфере глобального здравоохранения, а также будет усиливать сотрудничество со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и заинтересованными странами и регионами, чтобы внести вклад в общую борьбу с эпидемией».

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 80,79 тыс. подтвержденных случаев заболевания. За минувшие сутки, по информации комиссии, в стране выявили 15 новых заразившихся. Число жертв на территории Китая составляет 3169.