Власти Коста-Рики заявили о росте заболеваемости лихорадкой Денге

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Число заразившихся лихорадкой Денге в Коста-Рике превысило на 70% показатели прошлого года, сказано в докладе министерства здравоохранения страны. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщило кубинское агентство Prensa Latina.

По данным костариканского Минздрава, было зарегистрировано 1666 инфицированных, тогда как в 2018 году этот показатель составил 975 человек.

Власти намерены принять превентивные меры для предотвращения распространения комаров, переносящих вирус, проводя фумигацию в домах граждан, на приусадебных участках и рабочих местах. Они также призвали жителей страны более бдительно относиться к проявлению любых возможных симптомов лихорадки.

Денге — вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.



NEWSru.com