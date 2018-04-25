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Власти Крыма не исключают введения второго названия республики

Фото pixabay.com

Заместитель председателя совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики — Таврида, сказал он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией, сообщает ТАСС.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Крыма использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым — Таврида, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков», — отметил Мурадов.

По его словам, в России целый ряд регионов, таких как Северная Осетия — Алания, Республика Саха (Якутия), которые применяют историческую часть в своем названии. Он отметил, что в античные времена греки основывали города на территории Крыма, там возникла греко-скифская цивилизация. В настоящее время греческий язык изучается в крымских школах.

Таврида — одно из названий Крымского полуострова в древности, оно использовалось также после его присоединения к России в 1783 году. Во времена Российской империи существовала Таврическая губерния. 21 марта 1918 года на территории Крыма была провозглашена Советская социалистическая республика Таврида, которая просуществовала до 30 апреля того же года.

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