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Власти Москвы обязали самоизолироваться на 14 дней всех прибывших из 11 стран

Фото pixabay.com

Как сообщают в департаменте здравоохранения Москвы, граждане, вернувшиеся из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран, должны самоизолироваться на 14 дней.

Меры принимаются в рамках указа «О введении режима повышенной готовности» мэра Москвы С.Собянина от 5 марта, подписанного в связи с угрозой распространения коронавируса. В список неблагополучных Роспотребнадзор включил 11 государств: Китай, Южную Корею, Италию, Иран, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США.

Гражданам, прибывшим в Москву из одной из вышеуказанных стран, следует сразу же позвонить на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по номеру +7 (495) 870-45-09 и сообщить о своем возвращении, месте и датах пребывания за границей, а также оставить свои контакты. После этого следует находиться дома в течение 14 дней, на которые будет оформлен больничный лист — его прямо на дом доставит курьер. Самоизоляция обязательна даже для тех, кто хорошо себя чувствует и не имеет никаких симптомов.

tourister.ru

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