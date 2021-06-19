Власти Москвы вводят новые меры против COVID-19

Информагентство RT сообщает, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых противокоронавирусных мерах, вводимых в столице.
Так, сокращается число посетителей концертов и зрелищных мероприятий: их одновременно могут посетить не более 1 000 человек. Проведение крупных массовых событий на время приостановлено. Театры и кино работать будут.
Танцполы и фан-зоны для болельщиков также будут закрыты. Детские площадки и игровые комнаты, работу которых запретили ранее, могут открыть, если в течение 10 дней эпидситуация улучшится.
Режим нерабочих дней в Москве с 21 июня отменяется. Дополнительные органичения продлятся до 29 июня включительно.
С 19 июня в Москве стартует эксперимент по введению свободных от COVID-19 зон в ресторанах. В нём первоначально поучаствуют 15 — 20 заведений.
Также мэр подчеркнул «жизненную необходимость» ревакцинации. Её будут проводить первым компонентом вакцины, которой сделали предыдущую прививку. Работников-мигрантов с начала июля планируется начать вакцинировать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».tourister.ru