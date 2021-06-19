Власти Москвы вводят новые меры против COVID-19

Танцполы и фан-зоны для болельщиков также будут закрыты. Детские площадки и игровые комнаты, работу которых запретили ранее, могут открыть, если в течение 10 дней эпидситуация улучшится.

Режим нерабочих дней в Москве с 21 июня отменяется. Дополнительные органичения продлятся до 29 июня включительно.

С 19 июня в Москве стартует эксперимент по введению свободных от COVID-19 зон в ресторанах. В нём первоначально поучаствуют 15 — 20 заведений.

Также мэр подчеркнул «жизненную необходимость» ревакцинации. Её будут проводить первым компонентом вакцины, которой сделали предыдущую прививку. Работников-мигрантов с начала июля планируется начать вакцинировать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».