Власти Норвегии объявили о взятии под контроль пандемии коронавируса

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Как сообщает АЗЕРТАДЖ, правительство Норвегии объявило, что показатель увеличения числа инфицированных короновирусом снизился до 0,7 человек. Это значительно ниже чем показатели, зафиксированные в середине марта в — 2,5 человек.

Именно в марте правительством Норвегии были предприняты меры по сдерживанию вируса, такие как запрет спортивных и культурных мероприятий и закрытие всех учебных заведений.

Сегодня же с уменьшением числа заразившихся вирусом, Норвегия вступает в новую фазу борьбы с COVID 19. «Это означает, что мы взяли под контроль пандемию коронавируса», заявил журналистам министр здравоохранения Бент Хойе. Тем не менее он добавил, что по-прежнему необходимо соблюдать правила по борьбе со вспышкой вируса. «Эти меры привели к тому, что мы получили прочное превосходство. Мы должны это сохранить», заявил министр.

Отметим, что в первой половине марта премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг назвала предпринятые шаги «самыми жесткими мерами», которые страна видела после второй мировой войны. Тогда было принято решение о закрытии по всей стране баров, общественных бассейнов, тренажерных залов, парикмахерских, салонов для татуировок и многих других объектов. Ресторанам было разрешено оставаться открытыми, но они больше не могут предлагать «шведский стол» клиентам, и обязаны следить за тем, чтобы гости находились на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Тем не менее прогулки на свежем воздухе все ещё разрешены, а большинство магазинов и предприятий все еще открыты.