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Власти Рима подняли цены на посещение Колизея

Фото pixabay.com

Стоимость посещения одной из самых популярных среди туристов достопримечательностей Рима Колизея с ноября возрастет на четыре евро. Об этом сообщает Roma Today.

Цена самого дешевого входного билета в древнеримский амфитеатр вырастет с 12 до 16 евро, начиная с 1 ноября 2019 года.

Посещение арены, а также зрительских уровней, что сейчас стоит 14 евро, увеличится до 18.

Все билеты в Колизей будут включать вход на Римский Форум и Палатинский холм. Но если сейчас комбинированные билеты действительны в течение двух дней подряд, с ноября основной билет может быть использован в один день.

По новой системе, туристам нужно будет купить более дорогой билет за 18 евро, если они хотят расширить свое посещение крупных археологических памятников в течение двух дней.

Вход в Колизей останется бесплатным для детей до 18 лет, а также некоторых преподавателей и студентов. Также билет 2 евро стоит для 18−25-летних граждан из государств-членов ЕС.

Вместе с тем есть несколько дней в году с бесплатным входом для всех.

korrespondent.net

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