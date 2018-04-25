Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина

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Правительство страны продолжило ограничения до 26 апреля, но при этом заявило, что планирует смягчить карантин в конце месяца, сообщает Swiss Info.

Эпидемия коронавируса широко распространилась в Швейцарии, но в последние дни темпы ее роста снизились. По словам президента страны Симонетты Соммаруги и министра внутренних дел Алена Берсета, швейцарцы поддерживают карантин, и это эффективно.

«После четырех недель ситуация стала благоприятной. Мы решили продолжить карантин до 26 апреля и приступить к ослаблению ограничений,» — подчеркнул Ален Берсет.

«Мы на правильном пути, но не достигли финишной прямой, «— уточнила Симонетта Соммаруга.

К 16 апреля правительство представит план мероприятий по ослаблению карантина. По словам Алена Берсета, для успешного поэтапного отказа от карантина необходимо, чтобы проходило стойкое снижение числа новых инфекций, госпитализаций и смертности. Сейчас в стране более 22,5 тысячи случаев коронавируса. Показатели заболеваемости растут, но в последние дни число людей, которым требуется стационарное лечение, стабилизировалось.

«Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля, но нужны дисциплина и терпение, особенно во время Пасхи, когда люди должны оставаться дома. Мы должны продолжать путь в следующие несколько недель,» — отметил Берсет.