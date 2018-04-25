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Власти США готовятся к возможным беспорядкам в день президентских выборов

Фото pixabay.com

Министерство юстиции и ФБР США готовятся к возможным общественным беспорядкам в день президентских выборов, которые пройдут по всей стране 3 ноября. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, Минюст и ФБР намерены разместить должностных лиц в командном центре в штаб-квартире бюро для координации действий на случай волнений либо других проблем, которые касаются голосования. Там будут находиться в том числе чиновники, работающие в области гражданских прав и нацбезопасности. Они будут отслеживать информацию о крупных происшествиях во время выборов, сообщения о случаях мошенничества или запугивания избирателей. Кроме того, эти чиновники будут давать оценки потенциальным киберугрозам для избирательной инфраструктуры.

«Высказывались опасения относительно возможности общественных беспорядков. <..> В связи с этим мы уделяем особое внимание этому варианту развития событий», — сказал изданию источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что в ФБР и Минюсте и ранее готовились к выборам и возможным случаям насилия на них. Однако в этом году данный вопрос обсуждается особенно активно из-за пандемии коронавируса, изменившей характер грядущего голосования, а также массовыми беспорядками, начавшимися в США в конце мая, указал источник.

«Разумеется, наша подготовка к [выборам] 2020 года учитывает текущий климат в стране», — сообщил источник в ФБР.

По словам собеседника издания, ФБР, как и всегда, «обязано принимать в расчет множество потенциальных сценариев».

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. 

freecity.lv

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