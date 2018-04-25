Власти США планируют финансировать проведение испытаний вакцины от коронавируса

Власти США намерены финансировать проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, сообщает ТАСС.

Проведение третьей фазы тестирований вакцины предполагает масштабные испытания на людях. В них могут быть задействованы десятки тысяч человек, испытания будут проводиться в нескольких десятках лабораторий на всей территории США и за ее пределами.

Сведения о том, что испытания получат федеральное финансирование от национальных институтов здравоохранения США, подтвердили представители компаний Moderna и британско-шведской AstraZeneca, которая также рассчитывает проводить испытания на территории США. Moderna планирует перейти к третьей фазе клинических испытаний в начале июля, AstraZeneca не сообщала о сроках их начала.

При этом в компании Johnson & Johnson не ответили относительно государственного финансирования третьей фазы клинических испытаний. В опубликованном ранее пресс-релизе компании сообщалось, что она приступит к третьей фазе испытаний во второй половине июля 2020 года.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выбрала пять компаний, которые, вероятнее всего, будут производить вакцину от нового коронавируса. В испытаниях каждой вакцины примут участие по 30 тыс. человек, будут охвачены все возрастные группы. Существует также возможность, что тесты будут проводиться за пределами США, в других регионах, наиболее пострадавших от пандемии.