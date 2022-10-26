Власти Украины призвали беженцев не возвращаться на родину до весны

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Украинцам, которые выехали из-за войны за границу, не стоит этой зимой возвращаться на родину, – заявила в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук:

«Буду просить не возвращаться, нам надо пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия, все это видят. Вернуться сейчас – это опять же подвергнуть опасности себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть или больные, или маломобильные, или пожилые. То есть – не надо этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей».

Верещук отметила, что она бы очень хотела, чтобы весной украинцы вернулись и все вместе отстраивали Харьковщину, Херсонщину и другие населенные пункты, чтобы украинские дети жили и учились в Украине.

Напомним, что минобороны РФ с 10 октября проводит массированные ракетные удары по украинским городам. Ведомство утверждает, что атакует только объекты военной и энергетической инфраструктуры, однако ракеты попадают и по гражданским объектам.