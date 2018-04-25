Власти Великобритании изменят правила предоставления убежища

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Власти Великобритании поменяют правила предоставления убежища в стране, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

«Все люди, подающие прошения об убежище в нашей стране, оказываются в равных условиях независимо от того, каким путем они сюда прибыли. Это неправильно», — рассказала глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател. По ее словам, в настоящий момент государственная система предоставления убежища до крайности неэффективна.

План предполагает, что для лиц, бегущих от конфликтов или подвергающихся преследованию в своих странах, британский Кабмин предусмотрит новые законные способы для получения убежища в королевстве. Для этого совместно с ООН в планах создать систему подачи прошений для наиболее уязвимых лиц, проживающих в лагерях для беженцев на территории стран Ближнего Востока.

Прошения от лиц, которые прибыли в Великобританию незаконно, будут по-прежнему рассматриваться. В то же время власти намерены исходить из того, что подавляющее большинство нелегалов получат отказ. В планах главы МВД ограничить право просителей убежища многократно подавать апелляции на решения властей об их высылке из страны. Британские суды начнут активнее депортировать мигрантов в безопасные третьи страны, через территорию которых они прибыли в Соединенное Королевство.

С начала года в страну незаконным путем прибыли свыше 6 тыс. просителей убежища. Это втрое больше, чем за весь 2019 год. Большая часть нелегалов прибывает из Франции, пересекая пролив Ла-Манш на небольших лодках. Министр также отметила, что международные преступные группы, которые стоят за прибыльным теневым бизнесом по незаконной транспортировке мигрантов через границы, активно пользуются недостатками действующей сейчас системы получения убежища в Великобритании.