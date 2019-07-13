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Власти Венесуэлы и оппозиция договорились поддерживать диалог

Фото из открытых источников

На переговорах в Барбадосе власти Венесуэлы и оппозиция договорились поддерживать постоянный диалог о мире.

Об этом  сообщил губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес в эфире государственного телевидения. «Мы договорились установить постоянный диалог о мире и согласовали нашу готовность работать вместе ради обеспечения мира в стране», – отметил Родригес, принимавший участие в трехдневном раунде переговоров. 

В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался озвучить детали процесса переговоров. «У нас есть договоренность с оппозицией и правительством Норвегии (посредника в диалоге) не рассказывать о конкретных темах, которые мы обсуждаем. Всего у нас есть шесть таких тем», – сказал Мадуро. 

Напомним, в конце мая Мадуро заявил, что в течение нескольких месяцев представители правительства и оппозиции вели тайные переговоры для урегулирования кризиса. 

korrespondent.net

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