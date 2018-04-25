Власти Вильнюса дали «зеленый свет» договору о строительстве национального стадиона

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Совет Вильнюсского самоуправления в среду дал добро на подписание договора о строительстве национального стадиона и управлении им стоимостью почти 156 млн евро с контролируемой концерном Icor компанией Axis industries и финансирующим фондом BaltCap.

Проект договора поддержали 33 политика, против проголосовали четыре, воздержались семь членов совета.

В договоре предусмотрено, что комплекс с футбольным стадионом, соответствующим стандартам UEFA, со спортивными площадками и прочими объектами будет строить компания Axis industries, принадлежащая концерну Icor, управлять им более двадцати лет будет компания Kauno arena.

Проект комплекса будут создавать английский архитектор Деймон Лавель, представляющий международную архитектурную компанию Populous, которая проектирует стадионы UEFA, а также литовская компания Cloud architektai.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс надеется, что договор будет подписан в феврале следующего года. По словам мэра, вскоре начнутся работы по сносу старого остова стадиона. Новый стадион намечается построить к 2023 году.

Планируется, что строительство стадиона на 15 тыс. мест с гибридным покрытием и прочих объектов комплекса обойдется примерно в 93,2 млн евро. Однако, поскольку мэрия решила распределить платежи на 25 лет и привлечь финансирующую организацию, то крупнейшему в Балтийских странах управляющему фондами частных капиталов BaltCap намечается в целом заплатить почти 156 млн евро. Согласно планам, доля правительства в проекте составит около 54,5 млн евро, самоуправления – немногим более 100 млн евро. В проекте оставлена возможность для самоуправления и правительства выплатить свои суммы раньше.

В комплексе с футбольным стадионом еще будут легкоатлетический стадион, различные площадки для тренировок, залы для волейбола, баскетбола, гандбола, гимнастики, бокса, центр культурного развития с библиотекой, детский сад на 300 мест и Музей спорта.