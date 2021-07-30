Власти Вильнюса вместо теста предлагают прививки

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Власти Вильнюса убеждены в том, что именно прививки представляют собой лучший способ борьбы с пандемией. После принятия на национальном уровне решения о бесплатном тестировании для тех, кто не вакцинировался от COVID-19, в Вильнюсе количество выполненных тестов возросло почти в 7 раз. Однако власти столицы не намерены увеличивать объемы или ресурсы тестирования, вместо этого планируется уделять больше внимание вакцинации, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

Резонансное предложение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса о введении платы за лечение от коронавируса людей, отказавшихся от вакцинации, вызвало обширные дискуссии. Напомним, мэр Вильнюса на минувшей неделе на пресс-конференции сказал, что его удивляет то, что за лечение от коронавируса отказывающихся прививаться большие деньги платят из бюджета. «Мне кажется, надо все расставить на свои места, чтобы люди сами отвечали за свои решения», – сказал Шимашюс. Больничная касса представила данные о том, сколько стоит лечение от COVID–19. В среднем лечение в больнице стоит 1700 евро. Если человека подключают к аппарату ИВЛ, то стоимость лечения увеличивается до 5000-33 000 евро. А в случае сложного лечения уходят и 134 000 евро».

Комментируя предложение вильнюсского мэра, одни говорят, что парламент одобрил бы такой порядок, а другие ссылаются на Конституцию Литвы, в которой гарантируется бесплатное лечение. Первая помощь в любом случае должна предоставляться бесплатно, считают юристы.

Для удобства вильнюсцев вакцины переместились еще ближе к их домам – «прививочные» автобусы подъезжают к магазинам, рынкам, железнодорожному вокзалу и в другие часто посещаемые горожанами места, сообщает Вильнюсская мэрия. График движения «прививочных» автобусов можно найти на сайте: https://vakcina.vilnius.lt/.

Вильнюсская мэрия напоминает, что в городе работникам действующих в городе предприятий и учреждений при наличии подозрений о заболевании коронавирусом предоставляется возможность пройти тест, однако тестирование в учреждениях не организуется, а количество мест в пункте тестирования ограничено. Работникам предприятий предлагается самостоятельно прибыть для прохождения теста в мобильный пункт по ул. В. Герулайче, 1. Объемы тестирования будут зависеть от ресурсов работников пункта, поэтому заранее приносим извинения, отмечает представитель Вильнюсского самоуправления, если вам придется искать место для выполнения платного теста.

Тем не менее предприятия и их работники, как и все прочие жители города, всегда могут отдать предпочтение бесплатной вакцинации, представляющей собой единственный способ борьбы с пандемией и с распространяющейся в Литве разновидностью дельта-вируса.

Напоминаем, что возможен и вызов на предприятие «прививочных» автобусов, предоставляющих работникам возможность получить вакцину максимально удобно. На текущий момент в Вильнюсе вакцинировано чуть больше 50% населения.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt