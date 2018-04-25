Власти Японии эвакуируют с лайнера Diamond Princess пожилых людей в возрасте от 80 лет

Власти Японии приняли решение об эвакуации пожилых людей, находящихся на карантине круизного лайнера Diamond Princess.

Об этом в четверг объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

«Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и угрожать их здоровью», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, решение эвакуировать пожилых пассажиров с лайнера было принято раньше срока окончания карантина на судне, который заканчивается 19 февраля.