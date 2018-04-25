default image
Самую большую в мире выставку смартфонов отменили из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса может быть введена проверка и на дорогах

Подробнее...
default image
В Клайпеду идёт новый груз газа от "Новатэка"

Подробнее...
default image
Л.Савицкас: не берусь оценивать решение президента

Подробнее...
default image
Эстонская разведка: странам Балтии грозит военная интервенция России

Подробнее...
default image
Швейцария начала расследование информации о перехвате ЦРУ секретных переписок 120 стран

Подробнее...
default image
Maxima и Biovela грозят штрафы за зараженное сальмонеллой мясо

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю

Подробнее...
default image
Эрдоган пригрозил ударами по Сирии "где угодно"

Подробнее...
default image
В ЕС согласовали продление на год оружейного эмбарго в отношении Беларуси

Подробнее...
default image
Поставщикам все сложнее приобрести медицинские маски

Подробнее...
default image
Г.Пангонис: ответственность ложится на всех руководителей Grigeo Klaipeda

Подробнее...
default image
Власти Японии эвакуируют с лайнера Diamond Princess пожилых людей в возрасте от 80 лет

Подробнее...
default image
А.Вярига: коронавирус может добраться и до Литвы

Подробнее...
default image
Столтенберг: НАТО намерена избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией

Подробнее...
default image
Повышены выплаты учителям литовского языка в Беларуси, Польше и Калининграде

Подробнее...
default image
Украина и Евросоюз обновят соглашение о зоне свободной торговли

Подробнее...
default image
Накануне Дня восстановления государства на вильнюсской телебашне вывесят огромный флаг

Подробнее...
default image
Прокуроры предъявили подозрения президенту Grigeo Г. Пангонису

Подробнее...
default image
Вторая по величине авиакомпания Италии прекратила деятельность

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Власти Японии эвакуируют с лайнера Diamond Princess пожилых людей в возрасте от 80 лет

Photo by Yoshikazu TAKADA on Foter.com / CC BY

Власти Японии приняли решение об эвакуации пожилых людей, находящихся на карантине круизного лайнера Diamond Princess.

Об этом в четверг объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

«Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и угрожать их здоровью», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, решение эвакуировать пожилых пассажиров с лайнера было принято раньше срока окончания карантина на судне, который заканчивается 19 февраля.

реклама

Ожидается, что эвакуация граждан пожилого возраста с лайнера может начаться 14 февраля.

В то же время, по данным японского общественного телевидения, решение будет задевать «всех желающих эвакуироваться пожилых людей в возрасте от 80 лет».

Всего на Diamond Princess около 3,6 тысячи человек. 

Напомним, судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Так как среди пассажиров был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел, власти Японии поместили корабль на карантин до 19 февраля.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600