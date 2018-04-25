Власти Японии эвакуируют с лайнера Diamond Princess пожилых людей в возрасте от 80 лет

Власти Японии приняли решение об эвакуации пожилых людей, находящихся на карантине круизного лайнера Diamond Princess.
Об этом в четверг объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
«Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и угрожать их здоровью», — подчеркнул глава ведомства.
По его словам, решение эвакуировать пожилых пассажиров с лайнера было принято раньше срока окончания карантина на судне, который заканчивается 19 февраля.
Ожидается, что эвакуация граждан пожилого возраста с лайнера может начаться 14 февраля.
В то же время, по данным японского общественного телевидения, решение будет задевать «всех желающих эвакуироваться пожилых людей в возрасте от 80 лет».
Всего на Diamond Princess около 3,6 тысячи человек.
Напомним, судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Так как среди пассажиров был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел, власти Японии поместили корабль на карантин до 19 февраля.
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