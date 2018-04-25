«Влюбленные берега» должны вернуться

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Из-за реконструкции набережной реки Нерис в этом году Вильнюсский муниципалитет отказался от проекта «влюбленных берегов» и обещал перенести их в другое место. Сделать это обещали весной, но до сих пор не сделали.

«Мы вместе с автором рассматриваем возможность вернуть эту идею на набережной у старого Жверинского моста, со стороны парламента. Только в будущем для этого будем использовать многолетние растения, чтобы можно было следить за сменой времен года», – прокомментировал ситуацию муниципалитет Вильнюса.

Обычно каждое лето появлялась надпись из цветов. «Я тебя люблю» (на правом берегу), а на левом – «И я тебя». Этим летом «влюбленные берега» не зацвели. В первый раз эта акция Гитяниса Умбрасаса была осуществлена в 2004 году. Надпись – своеобразное признание в любви к городу, призыв к общению и творчеству. Благодаря этому проекту стандартная бетонная набережная превращалась в уникальный ландшафтный декор.

Информация «ЛК», vilnius.lt