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Виленский Вестник

«Влюбленные берега»

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Совсем недавно возникла дискуссия о том, что Вильнюсская мэрия, возможно, планирует отказаться от «Влюбленных берегов» на реке Нерис.

«Обновленная набережная между Зеленым мостом и мостом Миндаугаса станет удобнее, живее и дружелюбнее по отношению к людям. Само творение «Влюбленные берега» никуда не исчезнет и останется, но в другом месте – сейчас мы ищем подходящую альтернативу», – писал несколько недель назад в фейсбуке мэр города Ремигиюс Шимашюс.

На этой неделе представители муниципалитета встретятся с создателем композиции Гитянисом Умбрасасом и обсудят подходящее место и идею. Планируют использовать для нового творения не однолетние цветы, как прежде, а декоративные кусты и травы.

Впервые «Влюбленные берега» появились в Вильнюсе в 2004 году. Это было признание в любви к своему городу, призыв к общению и творчеству. Благодаря этому проекту бетонная набережная стала уникальным ландшафтным произведением искусства.

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Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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