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TOP,Новости,Сейм Литвы

Кандидатуры на пост вице-председателя сейма Литвы

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

После отказа председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутаса Палуцкаса выдвигать кандидатуру на пост вице-председателя сейма оппозиционные социал-демократы выдвигают кандидатуру Юлюса Сабатаускаса.

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В понедельник староста фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Альгирдас Сисас информировал об этом председателя сейма Викторию Чмилите-Нильсен.

Г. Палуцкас заявил BNS, что решил не выдвигаться, так как у него нет поддержки правящих правых.

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Фото BFL

«Так как вопрос, кто будет вице-председателем от оппозиции, решают правящие фракции, а среди них у меня нет поддержки. (…) Не вижу необходимости сжигать квоты ЛСДП из-за какого-то эксперимента. У меня нет никакого личного интереса, и после обсуждения во фракции мы будем предлагать другого кандидата», — заявил он.

А. Сисас сказал, что не знает чью кандидатуру председатель парламента представит сейму во вторник – от их партии или от «аграриев».

Фото BFL/Андрюса Уфартаса Альгирдас СИСАС

Литовский Союз «крестьян» и «зеленых» («аграриев», ЛСКЗ) предлагает в вице-председатели сейма кандидатуру Аушрине Норкене. 

Принадлежащая к правящему большинству Партия свободы предлагает в вице-председатели Витаутаса Миталаса.

Витаутас Миталас/ Фото профиля facebook

«Кандидатура В. Миталаса усилит работу правления сейма, у нас есть много идей, как оцифровать работу сейма, как сделать ее удобнее и более устойчивой к разным пандемиям, используя современные технологии», — сказала BNS глава партии Аушрине Армонайте.

«У Витаутаса также есть богатый опыт работы в исполнительной власти, он был вице-мэром Вильнюса, ответственным за важные сферы деятельности, в политической работе этот опыт очень важен», — сказала глава Партии свободы.

В. Миталас избран в сейм впервые, ранее он занимал должность вице-мэра Вильнюса.

Председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен подтвердила, что планирует представить все четыре кандидатуры на свободные места вице-председателей во вторник.

Двух кандидатов выдвигают консерваторы, одного — Партия свободы, одного — оппозиция. Вице-председателями сейма уже избраны консерватор Юргис Разма от правящей коалиции и «трудовик» Андрюс Мазуронис от оппозиции.

ВАЛЕНТИНАС МАЗУРОНИС

По уставу сейма, глава парламента может иметь не более семи заместителей. Однако партнеры по коалиции договорились, что их будет шесть.

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