VMI: pajamas jau deklaravo virš 200 tūkst. gyventojų

„Šių metų deklaravimo vienas iš esminių išskirtinumų – deklaruosime jau pažįstamu vedliu, jį visi pernai išbandėme visokiais variantais ir tai pasiteisinusi priemonė. Tik 14 tūkst. žmonių pernai reikėjo pagalbos, o didžioji dauguma – 86 proc. žmonių, teikusių deklaraciją, tai padarė savarankiškai“, – sakė S. Aliukonytė-Šnirienė.

VMI elektroninėje deklaravimo sistemoje pateiks informaciją 2,3 mln. gyventojų apie jų pajamas ir išlaidas už 2020 metus: 1,74 mln. gyventojų užteks deklaracijas patvirtinti ir pateikti.

VMI šiemet pristatė naują pranešimo apie išlaidas pildymo vedlį, kuriuo žmonės iki vasario 15 dienos teikė pranešimus apie išlaidas už jiems pernai suteiktas būsto, automobilio remonto ar auklių paslaugas. Pateikti duomenys bus perkelti į deklaracijas, todėl papildomai jų suvesti deklaruojant pajamas nebereikės.

Šiemet EDS taip pat sukurta papildoma skiltis „Ataskaitos“, kurioje galima naudotis mėnesio ir metų pajamų mokesčio deklaracijų, pateiktų deklaracijų ir failų ataskaitomis bei nepateiktų ar nepatikslintų deklaracijų ataskaita.

Be to, VMI planuoja, kad vedlyje esančią pažymos kortelę apie pajamas ir išlaidas bus galima perkelti į Excel formato failą, kuris leis lengviau pasitikrinti ir įvertinti pateiktus duomenis.

Be kita ko, nuo 2020 metų keleivių vežimo įmonės turėjo teikti duomenis apie jų paslaugomis besinaudojančius pavėžėjus ir jų pajamas. VMI kovo viduryje papildys pastarųjų preliminarias deklaracijas, o iki to laiko individualia veikla užsiimantys žmonės gali deklaruoti pajamas pagal savo duomenis.

Be to, nuo šių metų lengvata taikoma ne tik už pirmąją aukštojo mokslo ar profesinę kvalifikaciją, bet ir už vėlesnes.

Teikti pajamų deklaracijas privalo individualia veikla užsiimantys gyventojai, taip pat tie, kurių pajamos viršijo vidutinio darbo užmokesčio sumą, bei kitų apmokestinamų pajamų gavę gyventojai.

Deklaruoti pajamas turi ir tie, kuriems buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir dėl to privalu sumokėti dalį GPM arba susigrąžinti šį mokestį, jei buvo taikytas per mažas NPD, taip pat norintys pasinaudoti GPM lengvatomis ir susigrąžinti dalį mokesčių.

Politikai, valstybės tarnautojai taip pat turi pateikti turto deklaracijas.

Deklaruoti ir sumokėti mokesčius gyventojai turės iki gegužės 3 dienos, o permokos bus grąžinamos iki liepos 31 dienos.

Paremti organizacijas, politines partijas, profsąjungas ar meno kūrėjus galima taip pati iki gegužės 3-iosios. Pernai daugiau nei 470 tūkst. gyventojų paramai skyrė apie 20,1 mln. eurų.

Pernai dėl pandemijos pajamų ir turto deklaravimas vyko vėliau – nuo balandžio 15-osios iki liepos 1 dienos. Įprastai pajamų deklaravimas prasideda apie kovo vidurį ir baigiasi gegužės pradžioje.

2020 metais gyventojai pateikė daugiau nei 1,54 mln. GPM ir 101 tūkst. turto deklaracijų. 794 tūkst. žmonių grąžinta beveik 171 mln. eurų GPM permokų, tuo metu apie 315 tūkst. žmonių turėjo sumokėti beveik 178 mln. eurų mokesčio.