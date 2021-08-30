Внедрение «умных» счетчиков электроэнергии начнется в следующем году

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Внедрение «умных» счетчиков электроэнергии начнется в первом полугодии 2022 года, хотя намечалось начать эти работы еще в этом году. Energijos skirstymo operatorius (ESO) мотивирует изменения в планах необходимостью обеспечения кибернетической безопасности и снижения любых возможных угроз.

Как сообщает ESO, изменения обусловлено по преимуществу тем, что анализ, проведенный совместно с поставщиком, французской компанией Sagemcom Energy and Telecom, показал, что для обеспечения управления рисками кибернетической безопасности и надежности решения на длительный период перед внедрением «умных» счетчиков должна быть внедрена и протестирована физическая и программная инфраструктура безопасности.

ESO и французская компания Sagemcom Energy and Telecom в мае подписали договор о внедрении «умных» счетчиков электроэнергии стоимостью 75 млн евро (без НДС). По договору французское предприятие внедрит около 1,2 млн счетчиков нового поколения, а также решения по управлению системными данными и связи.