Внимание на дорогах

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Дирекция автомобильных дорог обращает внимание, что из-за продолжительной жары на некоторых участках дорог страны может присутствовать сточный битум, так называемый «потный асфальт».

Проблемные участки постоянно ремонтируются, поэтому особых ограничений движения нет, но водителей просят быть внимательнее и терпеливее. Важно знать, что тормозной путь увеличивается в местах, где расплылся битум, и на дороге могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

Из-за нехарактерной для литовского климата экстремально высокой температуры воздуха и попадания прямых солнечных лучей на некоторых участках дорожное покрытие нагревается до экстремально высокой температуры – выше 50 градусов. В результате битум в асфальтовом покрытии размягчается благодаря своим свойствам и может подниматься на поверхность за счет дополнительных сил, создаваемых колесами проезжающих транспортных средств. Могут быть случаи, когда всплывший на поверхность битум разбрызгивается колесами транспортных средств или на дороге образуются колеи. Повреждения расплывшегося битума отчетливо заметны и узнаваемы, но следует учитывать, что они могут ухудшить условия движения.

Такие участки дороги могут встречаться по всей Литве. Это зависит от многих причин – метеорологической обстановки, окружающей среды вокруг дороги, состояния дорожного покрытия и других. Жара также повреждает бетонное дорожное покрытие, которое начинает деформироваться и ломаться при повышении температуры воздуха до 25 градусов. Поэтому всех, кто едет по участкам главной дороги A14 Вильнюс – Утяна с бетонным покрытием, просят быть очень осторожными.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ