Вниманию граждан Республики Беларусь!!!

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Посольство Республики Беларусь в Литовской Республике обращает внимание белорусских граждан о том, что 22 марта в 23 часа 59 минут прекращает действие транзитный гуманитарный коридор через территорию Литвы.

До указанного времени пересечь литовско-белорусскую границу можно пешком либо на легковом автомобиле. Для этого открыты три пункта пропуска: «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас — Привалка» и «Шальчининкай — Бенякони».

Тем, кто не может добраться до границы самостоятельно, Посольство Беларуси в Литве содействует в организации трансфера.

По вопросам трансфера до литовско-белорусской границы можно круглосуточно обращаться по телефону +370 600 16 244.

Информация Посольства Беларуси в Литве