Вниманию клайпедчан

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Согласно новой редакции Правил дорожного движения, с 1 января 2020 г. не останется зеленых стрелок, прикрепленных к красному сектору светофора. Клайпедское самоуправление сообщает, что все находящиеся в городе таблички с зелеными стрелками будут сняты до 1 января 2020 г.

В мэрии подчеркнули, что это, возможно, уменьшит пропускную способность большинства светофоров, но увеличит уровень безопасности. Пропускную способность отчасти компенсирует тот факт, что с 1 ноября водители могут поворачивать на зеленый свет даже тогда, когда не горит зеленая стрелка поворота в специальной секции. Водители должны обратить внимание, что, когда горит дополнительная секция со стрелкой, разрешающей поворот направо, никакой помехи не будет, а при маневре без этой горящей стрелки водитель должен убедиться в том, что путь свободен, и пропустить как пешеходов, велосипедистов, так и другие транспортные средства. По словам специалистов, упразднение табличек с зелеными стрелками будет сопровождаться как краткосрочными, так и долгосрочными средствами улучшения движения. Они сказали, что уже готовят специальные схемы, покупают необходимое оборудование. Будут установлены новые пульты управления светофорами, изменят разметку, появятся дополнительные полосы для поворота направо. Кроме того, мэрия подготовила краткосрочные способы улучшения движения на некоторых перекрестках.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ