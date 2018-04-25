Вниманию посетителей консульского отдела Посольства России в Литве

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 17 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел Посольства России в Вильнюсе для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг.
Для обращений в экстренных ситуациях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем воспользоваться телефоном для экстренной связи с дежурным консульским должностным лицом: (+370) 683-381-65.
Консультацию по консульским вопросам можно получить c 8:30 до 12:00 по телефону: (+370 5) 272-38-93 или по электронной почте: kolatvu@rusemb.lt
По вопросам оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр: г. Вильнюс, ул. Линкмяну, д. 5/92, тел. +37052141871, +37060804081.
Приём документов граждан России на оформление заграничных паспортов осуществляется только в отношении тех заявителей, сроки действия паспортов которых заканчиваются в марте-апреле 2020 года. При этом обязательно необходимо записаться по телефону или электронной почте консульского отдела (указаны выше).
Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер.
Вниманию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Литовской Республики!
Ввиду приостановления авиа и железнодорожного сообщения, а также международных автобусных рейсов, в настоящий момент граждане России могут покинуть территорию Литвы через следующие пункты пропуска:
- На литовско-российском участке границы:
- Панемуне – Советск – на личном транспорте и в пешем порядке;
- Кибартай – Чернышевское — на личном транспорте и в пешем порядке.
- На литовско-белорусском участке границы:
- Мядининкай – Каменный Лог – на личном транспорте.
Информация Посольства Российской Федерации в Литве
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