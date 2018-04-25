Вниманию посетителей консульского отдела Посольства России в Литве

Фото BFL/Томаса Урбялениса

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 17 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел Посольства России в Вильнюсе для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг.

Для обращений в экстренных ситуациях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем воспользоваться телефоном для экстренной связи с дежурным консульским должностным лицом: (+370) 683-381-65.

Консультацию по консульским вопросам можно получить c 8:30 до 12:00 по телефону: (+370 5) 272-38-93 или по электронной почте: kolatvu@rusemb.lt

По вопросам оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр: г. Вильнюс, ул. Линкмяну, д. 5/92, тел. +37052141871, +37060804081.