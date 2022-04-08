Вниманию водителей! Рейды на дорогах

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Дорожная полиция Литвы сообщает, что в апреле на дорогах Литвы планируются рейды.

4-10 апреля будет осуществляться контроль над использованием мер безопасности (ремни безопасности, шлемы, специальные детские сиденья).

12-15 апреля сотрудники будут осуществлять контроль над опасным и хулиганским вождением, маневрированием, обгоном в запрещенных местах, пересечением перекрестков при запрещенных сигналах светофора.

12-15 апреля и 21- 22 апреля водителей будут проверять, не пользуются ли они за рулем средствами мобильной связи без системы «свободные руки».

17-19 апреля полиция будет проверять на трезвость водителей транспортных средств, в том числе водителей электросамокатов и велосипедистов. Основное внимание будет уделено проверке грузовых автомобилей и автобусов.

25-28 апреля сотрудники Дорожной полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходными переходами, как того требуют Правила дорожного движения.