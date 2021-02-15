Вновь открылись парикмахерские, салоны красоты и некоторые магазины

В магазинах и салонах должно быть обеспечено не менее 20 кв. м. площади на одного покупателя.

На прошлой неделе, министр экономики Аушрине Армонайте, заявила, что десятки тысяч человек смогут вернуться к работе. Однако власти сожалеют, что лишь небольшая их часть попросила рекомендации о прохождении профилактического теста.