Вновь открылись парикмахерские, салоны красоты и некоторые магазины

В Литве, в понедельник, после ослабления карантина, возобноили работу парикмахерские, салоны красоты и массажа, а также небольшие непродовольственные магазины.
Пока что открыть свои двери могут только те магазины, площадь которых не превышает 300 кв.м. метров и которые имеют отдельный вход с улицы. Магазины внутри супермаркетов пока не открываются.
В магазинах и салонах должно быть обеспечено не менее 20 кв. м. площади на одного покупателя.
На прошлой неделе, министр экономики Аушрине Армонайте, заявила, что десятки тысяч человек смогут вернуться к работе. Однако власти сожалеют, что лишь небольшая их часть попросила рекомендации о прохождении профилактического теста.
Apranga объявила о своем намерении открыть 15 из 104 магазинов, Utenos Trikotažas — 6 из 18 и Drogas — 30 из 53 магазинов. В Каунасском торговом городке Урмас ожидается открытие около 300 магазинов, а Telia намерена открыть девять салонов.
Премьер-министр Ингрида Шимоните попросила жителей воздержаться от ненужных услуг, посещения магазинов и контактов.
Парикмахерские, салоны красоты и большинство непродовольственных магазинов Литвы закрыты с 16 декабря.
Информация ЛК по сообщению BNS