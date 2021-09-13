Внутренние паспорта вакцинации вызвали скандал в Великобритании

Несколько дней назад британское правительство сообщило, что в конце сентября в стране всё же состоится введение паспортов вакцинации, и это вызвало огромный всплеск возмущения по всей стране.
В целом ничего нового идея не содержит, и многие страны уже ввели что-то подобное. Британский паспорт вакцинации будет представлять собой документ, где указаны личные данные обладателя и информация о полученных им прививках против коронавируса. Никаких других регистрационных мероприятий с ним не связано не будет. Предполагается использовать паспорта только для входа на большие массовые мероприятия (стадионные концерты, футбольные матчи) и в заведения, где на ограниченном пространстве собирается большое количество людей (ночные клубы).
Первоначально предполагалось, что такой паспорт будет нужен только для входа в ночные клубы. Вопрос это действительно важный, потому что ночные заведения в Британии до сих пор по большей части закрыты из-за невозможности обеспечить эффективные противовирусные меры. Для многих из них дальнейшее закрытие означает разорение со всеми прилагающимися к нему последствиями – снижением количества рабочих мест и выплаты налогов, падением туристической привлекательности крупных городов, потерей социальной жизни. Решение было принято после того, как Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации не поддержал идею введения вакцинации для подростков, что делает возможным рост заболеваемости среди молодёжи – основных посетителей ночных клубов.
Министр вакцинации Надим Захави (Nadhim Zahawi) заявил, что это вынужденная мера, которая введена с целью избежать повторного тотального карантина с закрытием всех клубов, магазинов и ресторанов. После отмены большей части гигиенических запретов и открытия границ в Великобритании ожидаемо произошло увеличение случаев заболевания COVID-19, и о вероятности повторного карантина эксперты говорят всё чаще, поэтому меры по его предупреждению кажутся вполне разумными. Также в стране уже разорилось огромное количество самых разных организаций. По данным статистики, за первую половину 2021 года в стране закрывалось в среднем по 50 магазинов в сутки. Это принесло катастрофические последствия для экономики, поэтому правительство всеми силами стремится избежать повторения карантина.
При всей очевидности пользы в Великобритании нашлось огромное количество недовольных нововведением. Причина этого – в существующем здесь уже многие века законе, который считается одним из основ британского представления о свободе личности. Это закон о свободе проживания, базовые положения которого были заложены ещё в Великой хартии вольностей. В соответствии с ним в Великобритании оформление паспорта не является обязательным. Вплоть до недавнего времени паспорта оформляли только те британцы, кому нужно было ездить за границу. А те, кто не выезжал из страны, вполне могли прожить всю жизнь, так и не получив паспорт, в том числе вступить в брак, устроиться на любую работу, оформить банковский счёт, получать кредит, ипотеку и пенсию, продавать и покупать недвижимость. За последние 10−20 лет правила чуть ужесточились, и сейчас для всего этого всё же нужен подтверждающий личность документ, но многие организации по-прежнему не требуют паспорт, принимая другие документы с фотографией (например, водительские права). Отсутствует и какая бы то ни было государственная регистрация граждан по месту проживания.
Введение паспортов вакцинации многие британцы воспринимают как попытку нарушить этот древний закон. По всей стране проходят акции протеста под одним девизом:Â «Нет внутренним паспортам», а популярность премьер-министра резко пошла на спад – ему припомнили обещания обойтись без введения паспортных ограничений. Надим Захави сообщил, что правительство вовсе не радо ущемлять личные свободы, но он считает себя обязанным сделать всё, что в его силах, для предотвращения нового карантина и сохранения заведений работающими после снятия COVID-запретов.rg-rb.de