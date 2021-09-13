Внутренние паспорта вакцинации вызвали скандал в Великобритании

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Несколько дней назад британское правительство сообщило, что в конце сентября в стране всё же состоится введение паспортов вакцинации, и это вызвало огромный всплеск возмущения по всей стране.

В целом ничего нового идея не содержит, и многие страны уже ввели что-то подобное. Британский паспорт вакцинации будет представлять собой документ, где указаны личные данные обладателя и информация о полученных им прививках против коронавируса. Никаких других регистрационных мероприятий с ним не связано не будет. Предполагается использовать паспорта только для входа на большие массовые мероприятия (стадионные концерты, футбольные матчи) и в заведения, где на ограниченном пространстве собирается большое количество людей (ночные клубы).

Первоначально предполагалось, что такой паспорт будет нужен только для входа в ночные клубы. Вопрос это действительно важный, потому что ночные заведения в Британии до сих пор по большей части закрыты из-за невозможности обеспечить эффективные противовирусные меры. Для многих из них дальнейшее закрытие означает разорение со всеми прилагающимися к нему последствиями – снижением количества рабочих мест и выплаты налогов, падением туристической привлекательности крупных городов, потерей социальной жизни. Решение было принято после того, как Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации не поддержал идею введения вакцинации для подростков, что делает возможным рост заболеваемости среди молодёжи – основных посетителей ночных клубов.