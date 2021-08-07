Во 2-м квартале потребление электроэнергии выросло на одну десятую – Litgrid

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Литовская экономика восстанавливается, и во втором квартале этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года на одну десятую выросло потребление электроэнергии. Местная выработка и экспорт несколько уменьшились, между тем импорт увеличился. Более половины электроэнергии выработано из обновляющихся источников, сообщает Litgrid.

«Растет валовой внутренний продукт Литвы, это показывает и повышение потребления. Другая важная причина, обусловившая рост – рекордная июньская жара. Потребление электроэнергии увеличилось во всех областях, а наиболее заметно – в группах населения и услуг, на 12% и на 14% соответственно», – сказал для пресс-релиза генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Как сообщается, во втором квартале окончательное потребление электроэнергии возросло на 10,4% до 2776 гигаватт-часов. Только в промышленности оно выросло на 6,7% до 1046 гигаватт-часов, жители потребили на 12,4% больше – 832 гигаватт-часов.