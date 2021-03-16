Во Франции будут продавать тесты на коронавирус

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Во Франции со следующей недели начнут продавать тесты для самостоятельного определения наличия коронавируса в организме, сообщил директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает BFMTV.

По его словам, тесты можно будет приобрести в аптеках и супермаркетах. Саломон заявил, что главной сложность будет в том, чтобы отследить цепочку контактов людей, чьи тесты оказались положительными.