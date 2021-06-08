Во Франции Google оштрафовали на €220 млн

Антимонопольный регулятор Франции — Управление по вопросам конкуренции оштрафовал американскую корпорацию Google на 220 млн евро за нарушения в сфере онлайн-рекламы, говорится на сайте регулятора.
«После обращения со стороны News Corp Inc, группы Figaro и группы Rossel The Voice ведомство по вопросам конкуренции вынесло сегодня решение о штрафе в отношении Google в размере 220 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для веб-издателей и мобильных приложений», — отмечается в заявлении.
При этом реггулятор указал, что Google «не оспаривал факты» и пожелал заключить сделку.
Напомним, в Италии оштрафовали Google на 102 млн евро. Google несправедливо ограничила возможности для конечных потребителей воспользоваться приложением Enel X Italia при вождении и перезарядки электромобилей, считают в антимонопольной службе.korrespondent.net