Во Франции Google оштрафовали на €220 млн

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Антимонопольный регулятор Франции — Управление по вопросам конкуренции оштрафовал американскую корпорацию Google на 220 млн евро за нарушения в сфере онлайн-рекламы, говорится на сайте регулятора.

«После обращения со стороны News Corp Inc, группы Figaro и группы Rossel The Voice ведомство по вопросам конкуренции вынесло сегодня решение о штрафе в отношении Google в размере 220 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для веб-издателей и мобильных приложений», — отмечается в заявлении.