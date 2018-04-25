Во Франции готовят ослабление ограничений

Фото из открытых источников

Власти Франции планируют некоторое ослабление ограничительных мер, введённых ранее в связи с коронавирусом.

Как пишет «Интерфакс», с 11 мая гражданам позволят перемещаться без специальных разрешений, действующих сейчас, кроме поездок на расстояния более 100 км от дома, которые будут возможны лишь по семейным обстоятельствам или по работе. Откроются торговые точки, но по ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение, вероятно, они смогут заработать после 2 июня.

Гражданам старше 65 лет всё ещё нужно будет соблюдать режим изоляции, предприятиям — сохранять дистанционную работу везде, где это возможно, по крайней мере, ещё три недели.

Храмы с 11 мая откроют для индивидуальных посещений, но массовые богослужения останутся под запретом, как минимум, до 2 июня. Можно будет посещать кладбища, на похоронах допускается присутствие до 20 человек. Начнут работу библиотеки и небольшие музеи.

До сентября останутся под запретом крупные фестивальные и спортивные мероприятия, в частности, Чемпионат Франции по футболу не будет доигран.