Во Франции и США будет демонстрироваться выставка о литовском археологе М. Гимбутене

Литовский национальный музей сообщил, что подготовил передвижную выставку об известном литовском археологе Марии Гимбутене (Гимбутас), выставка будет демонстрироваться во Франции и США.
«Больше всего внимания на выставке уделяется выдвинутым М. Гимбутене гипотезам, которые ученые продолжают анализировать и по сей день. Это показывает, что высказанные М. Гимбутене мысли были новаторскими, так как не теряют своей актуальности и по сей день», — отметила готовившая выставку археолог Габриэле Гудайтене.
На выставке будет рассказано о жизни известного во всем мире археолога в Литве, ее отъезде из родных мест во время Второй мировой войны, эмиграции, научной деятельности в США.
М. Гимбутене на основании данных археологических, лингвистических и этнографических данных выдвинула предположение, что в каменном веке (7000-3500 годах до н.э.) у европейцев был культ богини, а общество было матриархальным. Это была, по мнению М. Гимбутене, эпоха Старой Европы, где жили мирно, однако она была уничтожена набегами индоевропейцев — Курганной культурой (4500–2500 годах до н.э.), которая утвердила новое мироустройство — дошедшую до нашего времени патриархальную модель.
Известный американский ученый, мифолог и религиовед Джозеф Кэмпбелл отмечал, что работы М. Гимбутене можно сравнить с расшифровкой иероглифов на Розеттском камне.
«Экспонатами выставки стали копии артефактов в формате 3D, которые символизируют эти две — матриархальную Старую Европу и Курганную культуру — гипотезы: модели известных во всем мире Виллендорфских скульптур и модель боевого топора — нового оружия, которое степные кочевники принесли в Старую Европу. На выставке представлены специально отобранные, редкие кадры из коллекции семьи Гимбутасов, за это мы благодарны Живиле Гимбутайте, дочери Марии Гимбутене», — отметила координатор выставки.
ЮНЕСКО в этом году внесло столетие М. Гимбутене в список дат, с которыми будет связано ЮНЕСКО в 2020-2021 году. Поэтому в первую очередь выставка отправится в отделение ЮНЕСКО в Париже, а затем — в США.
Кроме того, 22 сентября Литовский национальный музей откроет международную выставку «Богини и воины». Впервые там будут экспонироваться уникальные материалы из музеев Европы, которые вдохновили гипотезы М. Гимбутене. 23-24 сентября пройдет международная конференция «Пробуждающаяся Старая Европа», посвященная 100-летию со дня рождения М. Гимбутене.