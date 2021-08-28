Во Франции и США будет демонстрироваться выставка о литовском археологе М. Гимбутене

М. Гимбутене на основании данных археологических, лингвистических и этнографических данных выдвинула предположение, что в каменном веке (7000-3500 годах до н.э.) у европейцев был культ богини, а общество было матриархальным. Это была, по мнению М. Гимбутене, эпоха Старой Европы, где жили мирно, однако она была уничтожена набегами индоевропейцев — Курганной культурой (4500–2500 годах до н.э.), которая утвердила новое мироустройство — дошедшую до нашего времени патриархальную модель.

Известный американский ученый, мифолог и религиовед Джозеф Кэмпбелл отмечал, что работы М. Гимбутене можно сравнить с расшифровкой иероглифов на Розеттском камне.

«Экспонатами выставки стали копии артефактов в формате 3D, которые символизируют эти две — матриархальную Старую Европу и Курганную культуру — гипотезы: модели известных во всем мире Виллендорфских скульптур и модель боевого топора — нового оружия, которое степные кочевники принесли в Старую Европу. На выставке представлены специально отобранные, редкие кадры из коллекции семьи Гимбутасов, за это мы благодарны Живиле Гимбутайте, дочери Марии Гимбутене», — отметила координатор выставки.

ЮНЕСКО в этом году внесло столетие М. Гимбутене в список дат, с которыми будет связано ЮНЕСКО в 2020-2021 году. Поэтому в первую очередь выставка отправится в отделение ЮНЕСКО в Париже, а затем — в США.

Кроме того, 22 сентября Литовский национальный музей откроет международную выставку «Богини и воины». Впервые там будут экспонироваться уникальные материалы из музеев Европы, которые вдохновили гипотезы М. Гимбутене. 23-24 сентября пройдет международная конференция «Пробуждающаяся Старая Европа», посвященная 100-летию со дня рождения М. Гимбутене.