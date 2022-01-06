Во Франции инфицированным медикам разрешили работать

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Во Франции медицинским работникам, инфицированным COVID-19, но имеющим незначительные симптомы или не имеющим их вообще, разрешили выходить на работу и лечить пациентов вместо того, чтобы идти на самоизоляцию. Об этом пишет AP.

Такое решение, по мнению властей, должно уменьшить нагрузку на медицинскую систему в стране, вызванную всплеском заболевания.

Работать зараженным медикам разрешат в больницах, домах престарелых, кабинетах врачей и других основных службах здравоохранения.

В инструкциях от министерства здравоохранения, которые разослали в больницы страны, отметили, что, по возможности, инфицированные медики не должны контактировать с непривитыми пациентами или имеющими повышенный риск тяжелого течения COVID-19.

Также они должны ограничить взаимодействие с коллегами, воздержаться от совместных перерывов на обед.По словам правительства, это просчитанный риск.

«Вопрос стоял между тем, что медработники, которые ухаживают за больными COVID-19, могут заразить коллег и пациентов и необходимостью поддерживать основные медицинские службы», — объяснили в правительстве Франции.

Во Франции в среду, 5 января, зафиксировали 332 252 новых случая заболевания COVID-19, что стало новым рекордом для страны и самым высоким суточным приростом заражений в Европе. В больницах в течение двух месяцев наблюдают за увеличением количества пациентов и более 72% коек в отделениях интенсивной терапии сейчас заняты людьми с COVID-19.