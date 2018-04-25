Во Франции из-за коронавируса отменен парад в честь Дня взятия Бастилии

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В Париже из-за коронавируса отменен традиционный военный парад, проводящийся 14 июля в ознаменование Дня взятия Бастилии. Об этом сообщила канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона.

Грандиозное мероприятие, в котором участвуют тысячи военнослужащих и сотни единиц техники, собирает на Елисейских полях сотни тысяч зрителей. Вместо него на Площади Согласия пройдет скромная церемония в честь героизма медиков, ведущих борьбу с пандемией.

Из-за правил социального дистанцирования в ней примет участие около 2000 человек. Число приглашенных гостей не превысит 2500 человек. Воздушная часть парада состоится, она также будет посвящена французским медикам.

День взятия Бастилии, национальный праздник, был установлен в честь штурма парижанами крепости 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.

Парады на Елисейских полях проводятся с 1918 года. Традиционно они начинаются у Триумфальной арки и заканчиваются на Площади Согласия, где располагается трибуна для почетных гостей. В проведении парадов уже были перерывы, самый длительный из которых связан с германской оккупацией Парижа в годы Второй мировой войны.