Во Франции криминализировали дискриминацию из-за акцента

Во Франции нижняя палата парламента запретила дискриминацию по признаку акцента человека, посчитав такую практику «формой расизма». Об этом сообщает The Local.
За законопроект проголосовали 98 депутатов против троих. Дискриминацию по акценту — известную как glottophobie — добавили в список причин дискриминации, которая подлежит судебному преследованию, вместе с расизмом, сексизмом и дискриминацией в отношении людей с инвалидностью.
При этом максимальное наказание, предложенное в новом законодательстве, составляет три года лишения свободы и штраф в размере 45 000 евро.
Отметим, что закон, предложенный правоцентристским депутатом Кристофом Эйзе, стал предметом бурных дебатов, несмотря на подавляющее большинство голосов. В частности, Майна Сейдж, депутат от Французской Полинезии, рассказала о трудностях, с которыми могут столкнуться такие люди, как она, говоря с акцентом из-за пределов материковой Франции.
В свою очередь Патрисия Мираллес, дочь выходцев из Северной Африки, рассказала об «издевательствах», с которыми она столкнулась в молодые годы из-за своего алжирского акцента.
В то же время Жан Лассаль из оппозиционной партии Свободы и территории, в которую входят корсиканские националисты, проголосовал против текста.
«Я не прошу о благотворительности, я не требую защиты, потому что я такой, какой я есть», — сказал он с сильным акцентом юго-запада Франции.
Наконец, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти сказал, что он «очень убежден» в необходимости нового закона.
Отметим, что в октябре лидер левого движения Непокоренная Франция Жан-Люк Меланшон на камеру грубо общался с журналистом с южным акцентом, который задал ему вопрос в парламенте.
«Может кто-нибудь задать мне вопрос по-французски? И сделать его более понятным…» — заявил тогда Меланшон группе репортеров.korrespondent.net