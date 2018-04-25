Во Франции криминализировали дискриминацию из-за акцента

Отметим, что закон, предложенный правоцентристским депутатом Кристофом Эйзе, стал предметом бурных дебатов, несмотря на подавляющее большинство голосов. В частности, Майна Сейдж, депутат от Французской Полинезии, рассказала о трудностях, с которыми могут столкнуться такие люди, как она, говоря с акцентом из-за пределов материковой Франции.

В свою очередь Патрисия Мираллес, дочь выходцев из Северной Африки, рассказала об «издевательствах», с которыми она столкнулась в молодые годы из-за своего алжирского акцента.

В то же время Жан Лассаль из оппозиционной партии Свободы и территории, в которую входят корсиканские националисты, проголосовал против текста.

«Я не прошу о благотворительности, я не требую защиты, потому что я такой, какой я есть», — сказал он с сильным акцентом юго-запада Франции.

Наконец, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти сказал, что он «очень убежден» в необходимости нового закона.

Отметим, что в октябре лидер левого движения Непокоренная Франция Жан-Люк Меланшон на камеру грубо общался с журналистом с южным акцентом, который задал ему вопрос в парламенте.

«Может кто-нибудь задать мне вопрос по-французски? И сделать его более понятным…» — заявил тогда Меланшон группе репортеров.