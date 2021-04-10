Во Франции людям младше 55 не будут колоть вторую дозу AstraZeneca

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Жителям Франции моложе 55 лет, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca, вторую прививку будут делать другим препаратом — Pfizer или Moderna. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил Высший совет по здравоохранению (HAS) Франции, сообщает RFI.

Французские специалисты считают, что комбинировать различные вакцины не только не опасно, но и более эффективно.

«Это дает большую иммунную реакцию, чем при использовании одной и той же вакцины дважды», — заявили в Совете.

По оценке HAS, речь идет о 533 000 пациентов, большая часть которых — медицинские работники.

Решение было принято в связи с дискуссией, возникшей вокруг AstraZeneca в Европе из-за случаев развития тромбоза у вакцинированных. В середине марта Эммануэль Макрон объявил о временном прекращении использования англо-шведского препарата во Франции, так же поступили и другие страны ЕС, включая Германию и Италию.

Ранее сообщалось, что аналогичное решение приняли власти Германии. Там людей до 60 лет попросили отказаться от второй дозы AstraZeneca и заменить ее на Pfizer или Moderna.