Во Франции могут ввести обязательный масочный режим в общественных местах

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Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам ТФ-1 и «Франс-2», он планирует добиться введения с 1 августа обязательного ношения масок во всех общественных местах страны.

По его словам, такое решение должно быть принято в течение двух ближайших недель. Он отметил, что местные жители достаточно дисциплинированы, чтобы носить маски в транспорте, но в общественных местах игнорируют эту меру безопасности. Под общественными местами глава страны подразумевает все многолюдные закрытые помещения, в частности, магазины.

Рекомендация Макрона находиться в масках вне дома особо касается молодёжи, которая в массе своей переносит заболевание бессимптомно и несут угрозу для других, особенно для пожилых сограждан.

Также президент «несколько обеспокоен» вероятной второй волной коронавируса, но уверил журналистов, что Франция будет готова к ней. Что касается повторного введения связанных со второй волной жестких карантинных мер, то глава страны пообещал сделать всё, чтобы этого избежать.